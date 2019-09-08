Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Vicdansız, insafsız, nobran bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha imam hatip nesliyle, imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bu sene 16'ncısı düzenlenen imam hatip kurultayının başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Tek parti döneminde kapatılan bu okulları 1951 yılında tekrar açan şehit başbakan Adnan Menderes'e onun MEB Başkanı Tevfik İleri'ye rahmet diliyorum. Son nefesine kadar mücadele eden Celalettin Ökten hocamızı, Ahmet Muhtar Büyük Çınar'ı, Ahmet Hamdi Akseki'yi yad ediyorum. Onlar öncüler önderler olarak mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Onlar bizim için, gelecek nesiller için zor zamanlarda sadece Hakk'a ve halka sığınarak çok büyük işler başardılar. Onlar köy köy, ilçe ilçe gezerek imam hatipleri kurmak için çetin mücadeleler verdiler. Her türlü engele, imkansızlığa rağmen idealden vazgeçmediler. "GURUR VESİLESİ OLARAK YÜREĞİMDE TAŞIDIM"

Biz de imam hatipli olarak o büyük insanların talebesi olarak, bu yapıyı boynu bükük koymamak için çalıştık. Emanet olan bu okulları 3-5 kendini bilmezin insafına terk etmedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Cumhurbaşkanlığı'na kadar üstlendiğimiz görevlerde imam hatipli yetişmesine önem verdik. O güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı dürüstlüğü, samimiyeti, ülkesine milletine bayrağına bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, ekmeğimizi paylaşmayı öğrendik. Biz bu okullarda kardeşliğin, muhabbetin eşsiz lezzetini tattık. Hepsinden önemlisi bu okullarda hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik. 4 evladımı 4'ünü de imam hatip okullarına gönderdim, bundan da çok huzurluyum. Kendim de imam hatip lisesi mezunu olmayı büyük bir gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım. Bu onuru şeref payesi olarak üzerimde taşımaya devam edeceğim. "İETT'DE SAKALLARLA UĞRAŞMAYA BAŞLADILAR" İmam hatiplere ve gönüllü kuruluşlarımıza yönelik tacizlerin arttığı günlerde bu buluşmayı çok anlamlı buluyorum. Son seçimlerde ortaya çıkan sonuçların imam hatip hazımsızlığını tekrar nüksettirdiğini görüyoruz. 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Gönüllü teşekküllerimiz hakkında intikam güdülüyor. Vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Millete ve gençlere hizmetten başka amacı olmayan kuruluşlara itibar suikastı düzenleniyor. Burs vermekten, ücretsiz yurttan bahsedenler işe vakıf ve derneklere saldırmakla başladılar. İnançlara dem vuranlar milletin kılık kıyafetiyle uğraşıyor. İETT'de sakallarla uğraşmaya başladılar.