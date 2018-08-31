Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Balıkesir'in güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün astsubay meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine katıldık. 2500 civarında gencimize diplomalarını verdik ve uğurladık. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız. Bütün bu astsubay evlatlarımıza başarılar diliyorum.
Sizlere 24 Haziran seçimlerinde yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteği için teşekkür ediyorum. Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber daha güçlü şekilde yürümekte kararlı mıyız? Beraber yürümeye devam edeceğiz.
DOLARLA BU MİLLETİ ASLA ÇÖKERTEMEZLER
Bizi bölemeyecek, parçalayamayacaklar. Bu tehditlere aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarla molarla bu milleti asla çökertemezler. Benim sizden bir ricam var. Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye fesada asla kulak asmayın. Biz birbirimizi Allah için severiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA SERT TEPKİ
Batının bize ekonomik savaş ilan etmesi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merek etmeyin, Türkiye'nin anlatıldığı gibi bir sorunu yok. Bırakın o sahtekar düzenbaz kredi kuruluşlarını. Onlar bizim için çok şey söylediler. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Turizm, tarım, hayvancılıkta iyi gidiyoruz.
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