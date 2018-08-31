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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için yaptığı açıklamalara tepki göstererek 'Bırakın o sahtekar düzenbaz kredi kuruluşlarını. Biz işimize bakalım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Balıkesir'in güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün astsubay meslek yüksekokulundaki mezuniyet törenine katıldık. 2500 civarında gencimize diplomalarını verdik ve uğurladık. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız. Bütün bu astsubay evlatlarımıza başarılar diliyorum.

Sizlere 24 Haziran seçimlerinde yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteği için teşekkür ediyorum. Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber daha güçlü şekilde yürümekte kararlı mıyız? Beraber yürümeye devam edeceğiz.

DOLARLA BU MİLLETİ ASLA ÇÖKERTEMEZLER

Bizi bölemeyecek, parçalayamayacaklar. Bu tehditlere aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarla molarla bu milleti asla çökertemezler. Benim sizden bir ricam var. Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye fesada asla kulak asmayın. Biz birbirimizi Allah için severiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA SERT TEPKİ

Batının bize ekonomik savaş ilan etmesi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merek etmeyin, Türkiye'nin anlatıldığı gibi bir sorunu yok. Bırakın o sahtekar düzenbaz kredi kuruluşlarını. Onlar bizim için çok şey söylediler. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Turizm, tarım, hayvancılıkta iyi gidiyoruz.

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cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı Balıkesir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tamam:))))))
üretimi hiç söylemiyor bile dolar o yüzden artmadimi ? rte
farklı şehir,aynı söz... sayın cumhurbaşkanı artık şu sözleri söyleyeceğinize uygulamaya başlarsanız tüm ülkenin hayrına olur
EVET ŞU AN BANKADA DOLARI OLAN VE DOLAR LA KİRA ALAN VE AVMLER DE HALA DOLARLAR KİRA ALAN LAR BİRAZ ÇIKSINDA VATAN TÜRKİYE ÖNEMLİ DİYENLER VATAN HAYİNİDİR BANKADA DOLARI OLANLAR OLANLARIN PARASINI YARISI KADAR VERGİ ALINMALI
dili sürçmüş. inşaatta iyiyiz diyeceğine kafa eski zamanlara gitmiş tarım hayvancılıkta iyiyiz demiş. sanırım şarbonlu anguslardan bahsediyor
aha sana bir çuval rus buğdayı değirmende uyutur ün yapar, unu da ekmek yapar yersin, anladinmi, be türk vatandaşı en güzel açıklama bununla yetin
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