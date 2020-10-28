Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak olan tüm dostlara en kalbi şükranlarını sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümünde istiklal harbimizin tüm kahramanlarıyla cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Malazgirt Zaferinden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatlarına kadar bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. İstiklal Harbimizi bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan Türkiye Büyük Millet Meclisimize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana tam tersine azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir."