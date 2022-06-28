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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cüneyt Arkın' için başsağlığı mesajı

28.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cüneyt Arkın' için başsağlığı mesajı

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle;

"Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun."

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Recep Tayyip Erdoğan Cüneyt Arkın

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