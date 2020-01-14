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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a teşekkür

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; “Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum." diyerek Libya'ya asker gönderme kararına destek veren Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a teşekkür etti. Suriye'de geri adım atmayacaklarını da belirten Erdoğan "Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyoruz." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Akdeniz'de, Libya'da emperyal heves içinde değiliz. Tek amacımız, kendimizin ve kardeşlerimizin hukukunu korumak. Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur.

Bizim tek amacımız, kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.

Libya konusunda Sayın Bahçeli'ye desteği için teşekkür ediyorum. Yine göstermiş olduğu devlet tavrı için CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a ayrı teşekkür ediyorum. İşte ancak böyle vicdanlı siyasetçiler yapılanın hakkını teslim ediyor.

“Külliyeye giden CHP’li” veya “Putin İstanbul Havalimanına inemedi” yalanına sarıldıkları kadar, ülkenin menfaatlerine sahip çıkmayanları milletimize havale ediyoruz.

SURİYE'DE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Suriye'de bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer ciddi farklılıklar bulunuyor.

Maalesef bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer ciddi düzeylere varan farklılıklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyoruz. Suriye’de gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü sürece geri adım atmamız mümkün değildir.

Ayrıntılar geliyor...

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