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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dibeybe görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

12.04.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dibeybe görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün kabinesinden 14 bakan ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüştü. Görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dibeybe ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde dayanışmamızı ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı. Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.

Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelinde satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

LİBYA'YA 150 BİN DOZ AŞI

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam etttiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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