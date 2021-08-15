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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor

15.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan mültecilerin sınırdan geçişlerinde göz yumulduğu yönündeki iddiaya ilişkin olarak "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile dün İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

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"BİR YALAN TERÖRÜ TÜRKİYE'DE ESTİRİLİYOR"

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor.

Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Kaynak: AA


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Recep Tayyip Erdoğan Hulusi Akar
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