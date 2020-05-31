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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bir süre daha kapalı kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuşuyor. Erdoğan buradaki açıklamasında, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerimiz arasında bilinçlenmeyi artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Corona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Covid 19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor.

Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Covid 19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık.

1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.

"EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir.

400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Dünya tütüne hayır gününü gençlerin sigara kullanımından uzaklaştırılması bakımından son derece önemli buluyorum.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

"YİNE VERGİYİ SİGARAYA BİNDİRECEĞİZ"

Şu anda vergiler içerisinde en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını arttıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Ama kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. "

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