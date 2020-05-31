Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bir süre daha kapalı kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tütüne ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerimiz arasında bilinçlenmeyi artıracak bu güzel buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Corona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde sizlerin bu gayretleri daha fazla anlam kazanmıştır. Covid 19 virüsü tıpkı tütün ürünleri gibi en büyük hasarı akciğerlere yapıyor.

Sigara içenler, tütün ürünleri kullananlar Covid 19 hastalığından daha olumsuz etkileniyor.

Dünya genelinde her yıl 7 milyon ülkemizde ise 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye olarak bilim kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık.

1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.

"EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir.

Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir.