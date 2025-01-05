HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Hedefini açıklayıp oran verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Hedefini açıklayıp oran verdi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.01.2025 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir döneme kapı açacaklarını belirttiği değerlendirmesinde, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Hedefini açıklayıp oran verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki Yenişehir Salonu'nda AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreyle birlikte yeni bir döneme kapı açacaklarını belirterek, "Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır" dedi.

Screenshot_7

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz.

Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz.

Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz. İstanbul'da indiğimiz Havalimanı etrafını, Külliye çevresini canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unuturuz. Tankların altına yatanları, Mermilerin üzerine yürüyüp her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unuturuz. Onları unutursak kalbimiz taş kesilir.

Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. Cumhur ittifakı ne kadar üretken olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması da o derece kolay gerçekleşir.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur.

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

"TÜRKİYE'DE TİCARETHANE GİBİ ÇALIŞAN YETERİ KADAR PARTİ VAR, AK PARTİ BÖYLE OLAMAZ"

Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Bunları herhangi bir çıkar beklentisi ile değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir.

Bizim siyaset mühendislikleri ile işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Biz kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir Ak Parti'yiz. Bizim ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50"

Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul Ankara gibi şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Rize ak parti cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Kanserden ölenlerin mirasçılarına ödenecek...

Kanserden ölenlerin mirasçılarına ödenecek...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.