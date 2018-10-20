Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Olayla ilgili başsavcılık, emniyet ve istihbaratın çalışmalara devam ettiğini ancak raporları henüz görmediğini belirten Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

"ÇIKTI GİTTİ DİYEREK KAPATILAMAZ"

Olayın "Çıktı gitti" diyerek kapatılamayacağını da vurgulayan Erdoğan'ın hedefinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu da vardı. Konsolosun Türk yetkililerden önce konsolosluk binasını yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.

