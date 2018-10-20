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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 04:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü dünyaya duyurdu. Şimdi gözler Türkiye'de yürütülen soruşturma çevrildi. Moldova ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi. Erdoğan, Suudi Başkonsolos'un Türk yetkililerden önce yabancı basına konsolosluğun kapısını açmasını çok sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Olayla ilgili başsavcılık, emniyet ve istihbaratın çalışmalara devam ettiğini ancak raporları henüz görmediğini belirten Erdoğan, "Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

"ÇIKTI GİTTİ DİYEREK KAPATILAMAZ"

Olayın "Çıktı gitti" diyerek kapatılamayacağını da vurgulayan Erdoğan'ın hedefinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu da vardı. Konsolosun Türk yetkililerden önce konsolosluk binasını yabancı gazetecilere açmasını "lakayt" bir davranış olarak nitelendiren Erdoğan, konsolosun tavrından duydukları rahatsızlığı Suudi Arabistan Kralı Selman'a telefonda ilettiğini, kralın da kendisine hak verdiğini söyledi.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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