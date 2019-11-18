Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Milletimizin kamu kurumları karşısındaki hak arayışını ne kadar etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudan, CİMER'e kadar pek çok uygulama var. TBMM bünyesinde ihdas ettiğimiz Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) da bu anlayışın bir ürünüdür. Kamu kurumu yöneticilerinin vatandaşımızın sesine duyarsız kalması söz konusu bile olamaz.

Dünyanın en büyük ve en uzun süreli devletlerinden olan Osmanlı'nın manevi kurucusu diyebileceğimiz Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü düstur edindik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Uluslarlarası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, 'Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler, 'bizim derdimiz petrol değil, insan' dedik. Petrol için terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmeyen nice devlet varken biz bu konuda da onurlu duruşumuzu koruyoruz.' açıklamasında bulundu.

Dünyada mültecilere en büyük desteği veren Türkiye'dir. Bunu açık ve net söylüyorum. Bu benim rakamım değil, OECD'nin de rakamıdır. Ekonomisi bizden çok daha iyi olan gelişmiş ülkeler vatandaşının güvenliği ve refahı için kapılarını kapattı, biz kapatmadık açık tuttuk. Hala da açık tutuyoruz. Tel örgülerde kadınları, erkekleri, çocukları gördükçe bizim ciğerlerimiz parçalanıyor. Onlarda öyle bir şey söz konusu değil.

Ana muhalefet tekrar bunları memleketlerine göndereceğiz diyor. Biz asla bu insanları o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Terör örgütlerini kendimizden uzak tutmakla yetmiyor, inlerinde imha ediyoruz.

Ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadele halindeyiz. Türkiye tüm bu çabaları ile tüm uluslararası toplumun vicdan borcunu da ödüyor. Son dönemde yaşanan sığınmacı meselesi, ülkeler için utanç tabloları ile doluyken bizim hamdolsun hep başımız dik, alnımız açık olmuştur.

'PETROL' AÇIKLAMASI

Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler, 'bizim derdimiz petrol değil, insan' dedik. Petrol için terör örgütleri ile kol kola girmekten çekinmeyen nice devlet varken biz bu konuda da onurlu duruşumuzu koruyoruz.

