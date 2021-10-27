Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki temaslarının ardından dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye’de görev yapan büyükelçilerin Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır.

Bu ülkede görev yapan büyükelçinin, neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Bilmiyorsa, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesini hatırlatmış olduk.

(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok.

(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz.

(ABD Başkanı Biden'la) Glasgow’da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede tabii ki en önemli maddemiz, malum bizim F-35 konumuz.

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