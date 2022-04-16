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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Her türlü oyunu sergiliyorlar

16.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere de değindi. Erdoğan açıklamasında, "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi. Erdoğan, enflasyon konusunda da mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Her türlü oyunu sergiliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Konuşmasında ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, enflasyon konusunda da net mesaj verdi.

"HER TÜRLÜ OYUNU SERGİLİYORLAR"

Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar."

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ENFLASYON MESAJ

Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

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Recep Tayyip Erdoğan

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