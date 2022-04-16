Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Her türlü oyunu sergiliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.
Konuşmasında ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, enflasyon konusunda da net mesaj verdi.
Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar."
Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.