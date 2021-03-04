Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Vizyon Fonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.

2025 Vizyon Belgesi'nde öngörülen projelerin finansmanında kullanılmak üzere Vizyon Fonu'nun kurulmasını destekliyoruz.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.

İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.

Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek, maruz kaldığı haksızlıkların üstesinden gelmesine yardımcı olmaya davet ediyorum.

AA

