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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

11.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündüz saatlerinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİY, PUTİN VE PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Suriye’deki durumun yanı sıra Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Erdoğan-Paşinyan görüşmesinde ise iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

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