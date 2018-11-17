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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 9 Kasım'da Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret tartışmaları da beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Hazreti Muhammed'in doğduğu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" ile kutlanacak. İstanbul'da bugün balayan haftanın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizi geleceğe taşıyacaktır. Gençlerimizi tekrar medeniyet değerleriyle buluşturacak projeler yürütüyoruz.

Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.

Bin yıldır milletimizi ayakta tutan değerler bizzat bu ülkenin yöneticileri tarafından hor görülmüştür.

Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız.

Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN KONUŞULDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz.

16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık.

Gençlerimizi istikbale hazırlamazsak verdiğimiz emeklerin tamamı boşa gidecektir.

Gençleri asla küçümsememeli onlara iyi örnek olmalıyız. Hatasız kul olmaz.

Biz örnek olursak, biz iyi örneklerin, güzel örneklerin yolunu açarsak bu ülkenin gençleri Kandil'deki terör baronlarının, Pensilvanya'daki şarlatanın, televizyon kanallarında sazlı sözlü program yapan ekran soytarılarının da ağlarına düşmeyecektir.

DİYANET'TEN TARTIŞILAN ZİYARET

Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
diyaneti kapatın ekonomi şahlanır birşey yaptıkları yok para yemekten başka.
neden acaba söylediklerin le yaptıkların birbirini tutmuyor reis şu an içerde senin hakkında konuştu diye çok insan suçsuz yere yatıyor sırf fetoşla mücadele ediyorum havasını estirmek için çok masum işinden oldu şimdi ben gördügüme inanırım ve gördügüm bir yunan tohumuyla bizim diyanet başkanının ne işi olabilir
ülke camileri 18 yıl nasıl boş bırakılmış oldu ki, yine konu cami,iş ekonomi geçim üretim ihracat....yok.
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