Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Hazreti Muhammed'in doğduğu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" ile kutlanacak. İstanbul'da bugün balayan haftanın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizi geleceğe taşıyacaktır. Gençlerimizi tekrar medeniyet değerleriyle buluşturacak projeler yürütüyoruz.

Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.

Bin yıldır milletimizi ayakta tutan değerler bizzat bu ülkenin yöneticileri tarafından hor görülmüştür.

Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız.

Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN KONUŞULDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz.