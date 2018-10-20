Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar

Diyarbakır'da Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapacağı 'Şöhretler Karması' maçı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diyarbakır Gençlik Festivali ülkemiz içim hayırlı olsun. Bu festivalde emeği geçen herkes tebrik ediyorum. Bu festivalin Diyarbakır'ın değişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum. Diyarbakır'ı refaha kavuşturmak için çalışıyoruz.

Onlar çukur kazdılar biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletin yanında durdu ve teröristleri hüsrana uğrattık. Burada yapamadıklarını dışarda yapmaya çalıştılar onlara da izin vermedik. Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ucu aynı yere çıkar. FETÖ ile DEAŞ'lılar ile bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Türk'üyle Kürt'üyle bu ülkedeki 81 milyon vatandaşımızın tek bir devleti vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kendine başka kimlik ve devlet arayan evini de yurdunu da ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkumdur. Türkiye oyunuz bozmuş, tuzağa düşmemiştir. Tek dertleri ekonomik ve siyasi rantlarını kaybetme korkusudur.