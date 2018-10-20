Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar

Diyarbakır'da Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşunu yapacağı 'Şöhretler Karması' maçı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diyarbakır Gençlik Festivali ülkemiz içim hayırlı olsun. Bu festivalde emeği geçen herkes tebrik ediyorum. Bu festivalin Diyarbakır'ın değişen yüzünün sembolü olacağına inanıyorum. Diyarbakır'ı refaha kavuşturmak için çalışıyoruz.
Onlar çukur kazdılar biz ise bu abideleri diktik. Diyarbakır halkı devletin yanında durdu ve teröristleri hüsrana uğrattık. Burada yapamadıklarını dışarda yapmaya çalıştılar onlara da izin vermedik. Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ucu aynı yere çıkar. FETÖ ile DEAŞ'lılar ile bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Türk'üyle Kürt'üyle bu ülkedeki 81 milyon vatandaşımızın tek bir devleti vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kendine başka kimlik ve devlet arayan evini de yurdunu da ailesini de onurunu da kaybetmeye mahkumdur. Türkiye oyunuz bozmuş, tuzağa düşmemiştir. Tek dertleri ekonomik ve siyasi rantlarını kaybetme korkusudur.
Kim karşınıza bölünmeyle ayrımcılıkla korkuyla geliyorsa bilin ki izin en büyük düşmanınızdır. Dün Selahaddin Eyyübi'yi Sultan Kılıçaslan'ı halt edemeyenler gözlerini bugün size dikmiş durumdalar.
Diyarbakır her zaman yanımızda olmştur. Ama seçim sonuçları kafalarda bir takım hala tereddütler bulunduğunu işaret ediyor. Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan önce bizi karşısında bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye dilinden inancından dolayı ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Diyarbakır'ın ne sorunu ne sıkıntısı var hep birlikte çözeceğiz. Batı'da ne varsa burada da o var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahaya inerek Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ‘ünlüler karması’ maçının başlama vuruşunu yaptı.
22 BİN DAVETİYE TÜKENDİ
Diyarbakır'da yapılan etkinlik için stadyum içerisinde dev sahne kuruldu. Konser etkinliğinin de düzenleneceği stadyumda yapılacak etkinlik için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiyenin tamamına yakınının tükendiği, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve kent dışından gelen protokol üyelerine ayrılacağı belirtildi.
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