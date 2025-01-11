Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongre'de açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum.

Diyarbakır'ın her bir ferdi kadim medeniyetin asli mirasçısıdır. Bu bölgede halk müziği en zengin olan yer Diyarbakır'dır. Müşterek duygularımızı anlatan Diyarbakır türküleri, nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter.

Diyarbakır'ı şi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu ben size söyleyeyim. İdeolojilerine uygun sunni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancı ve kültüründen uzaklaştırmak istiyorlardı. Yurdu bölmeye uğraşıyorlardı. Kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar planlıyorlardı. Kim desteklerse desteklesin küçük çıkarlar uğruna bu ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır.

Biz Diyarbakır'da kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz.

Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin gücünü, Ahmet Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, çıyanlara yedirmeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan her hadise oynanan yıkıcı oyunun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir.

Bizim birbirimizden kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde sevincimizi ve üzüntümüzü paylaşacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları birbirinden ayırmak zulmün ta kendisi değil midir? Vatanına sahip çıkan ve bunları korumayanları devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenleri hayallerini ve hedefglerini aynı vizyon etrafında bütünleştirmeyenleri velhasıl ülke ve insanlarının üzerine titremeyenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kimseye iyilik etmek değil. Kendi köhne düzenlerini sürdürecek ortam oluşturmaktır. Yaşadığımız ortak vatanı kim zehirlemeye çalışırsa hep beraber biz dikileceğiz.