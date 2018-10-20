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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti il başkanlığı yemeğinde konuştu. Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadık. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların, gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık.

Fırsatçılık yapanları unutmayız.

Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep haspi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tayyip Bey; Yeni Sayfa AÇMAKTAN Defterler Bitti, Kağıt Tükendi, Siz Hala Ülkemizi ve Diyerbekirimizi (Diyarbakır' ımızı) DENEME TAHTASI GİBİ Görmekten Vaz Geçtiniz. Çıraktım, Kalfa Oldum, Şimdi de USTA Oldum dediniz. Bakın Gördünüz mü? 16 Yılda Öğrenemeyip Hala YENİ Sayfa Açtığınıza Göre SİZ ASLINDA ÇIRAK BİLE OLAMAMIŞSINIZ? Saygılarımla
ARTIK BÜTÜN HATALARI KENDİNİZDE ARAMAMIN ZAMANIDIR..
alevera dalavere kürt memet nöbete.çevir kazı yanmasın reis
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