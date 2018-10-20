Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların, gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Biz bunun sebebini kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.
2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık.
Fırsatçılık yapanları unutmayız.
Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep haspi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı
Afganistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
Yolcu otobüsünde dehşet!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
Okuyucu Yorumları 3 yorum