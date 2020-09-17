Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceği anlaşılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ne yaparsak yapalım, göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Son 18 yılda sizlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İstihdam hakkından gelir desteğine, eğitimden sağlık desteğine adımlar attık. Kuruluşlarımız sizlerin her ihtiyacında daima yanınızdadır.
Ay yıldızlı ay bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsade etmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız.
Biz sadece şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, şehitlerimizin bize gösterdiği istikamete de sımsıkı sahip çıkıyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukuku konusunda en küçük tereddütümüz yoktur. Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Yeni güvenlik konsepti çerçevesinde nereye saklanırsa saklansınlar, teröristleri inlerinde imha ediyoruz. Bu milletin birliğine, beraberliğine kastedenlerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Teröristleri artık sınırlar içinde karşılamıyor, doğrudan bataklıkları kurutmak için adımlar atıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde uzun yıllar sonra sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık ceylanlar geziyor. Onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Şiddeti teşvik eden her kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmıyoruz. Yazarların, aydınların teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık geride kalmıştır. Sırtını terör elebaşılarına dayayanlar, devleti tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.
Türk Milleti, çukur eylemlerinde aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür. Suriye'deki operasyonlarla ülkemizi terör koridoru ile kuşatma girişimlerini akamete uğrattık. Irak'ın kuzeyini terör örgütü için güvenli liman olmaktan çıkarttık. Ne kadar alçak varsa hiçbirisine aman vermiyoruz.
Doğu Akdeniz'de ülkemiz ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyıya sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceği, konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin kararlı duruşundandır. Karşı tarafın kışkırtmalarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin dirayetli tavrının önemli payı var. Bundan sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz. Bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin sabrını test edenler her zaman hak ettikleri cevabı alacaklardır.