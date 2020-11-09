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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'deki doğalgaz rezervi irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. Yakında Doğu Akdeniz'den de inşallah müjdeli haber alacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın sebebiyle sizleri istediğimiz tarzda ağırlamak mümkün olmadı maalesef. Her birinizi gayretleriniz emekleriniz için gönülden tebrik ediyorum. Bu ilk çevrimiçi konferans olmasının yanı sıra bu kapsamda yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi toplantıdır. Büyükelçilerimiz bu sene koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldı.

Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajları ile süreci yönettik. Yurt dışında vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadık. Devletimizin yardım elini uzattık. 233 vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya da destek sunduk.

KORONAVİRÜS SALGINI

Mücadele henüz bitmedi. Hastalığın bir süre daha bizimle olacağı görülüyor. Son haftalarda vaka sayıları ürkütücü boyutlara ulaştı. Karamsarlığa kapılmadan hareket ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek bu sıkıntılı sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine azınlığı koruyan mevcut küresel sitemin aynı şekilde devam etmesi mümkün değildir. Bunu 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ifade ediyoruz. Güç yerine adalet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de daima sabırlı davrandık. Müzakere masasından asla kaçmıyoruz. AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Konferans önerimiz sorunu diyalog ile çözme irademizin tezahürüdür.

'YAKINDA İNŞALLAH MÜJDELİ HABER ALACAĞIZ'

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi irademizi daha da kuvvetlendirmiştir. Yakında Doğu Akdeniz'den de inşallah müjdeli haber alacağız.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz. İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir.

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