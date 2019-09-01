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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı toplantısında konuştu. Erdoğan Doğu Akdeniz ve Suriye'yle ilgili olarak "Suriye ve Doğu Akdeniz’deki hadiseler ülkemiz için bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meseleleri tribünden seyretme lüksü yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur.

Gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da temizlikte kararlıyız.

Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez.

Hiçbir devlet belediye kadrolarının militanlarla doldurulmasına sessiz kalamaz.

Hem demokrasi diyeceksiniz hem demokrasiye suikast düzenleyenlere destek çıkacaksınız.

Biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan bir parti olamayız. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir partiyiz.

Biz milli meselelerde dahi Rumların ağzıyla siyaset yapanlardan olamayız.

Batı, Doğu Akdeniz'de gemilerinizi çekin dedi, biz uçaklarımızı SİHA'larımızı oraya gönderdik.

18 yıllık uzun ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı.

Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne fesat yarışı değildir.

Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ak parti Konya

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