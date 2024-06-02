Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dört yıllık seçimsiz dönem' mesajı: Seferberlik amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şahit olunan barbarlık Filistin halkının 76 yıldır devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. İsrail Filistin toprağını 76 yıldır gasp ediyor. Kendi ülkesi ile birlikte bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleyen bu hayduta artık bir dur denilmelidir.

"HAMAS VE FİLİSTİN'LE YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ"

Ya bu imtihanı alnımızın akıyla vereceğiz ya da bir ömür filistin halkına mahcubiyet duygumuzu içimizden atamayacağız. Biz işte bu insanlık ve kardeşlik sınavından geçmenin gayretindeyiz. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlarımız devam ediyor. Hamas ve Filistin hükümeti ile yakın diyalog içindeyiz. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına destek veriyoruz.

İsrail'e yönelik ekonomik baskının artması için çok yönlü çalışıyoruz. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması ve İsrail'in zulüm politikalarına verilecek onurlu cevaplardan olacaktır. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.

"AK PARTİ KURULUŞUNDAN İTİBAREN REFORMCU RUHUNU KAYBETMEMİŞ BİR PARTİDİR"

AK Parti kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu kaybetmemiş bir partidir. Geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirdik. Türkiye'yi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Milli iradeyi darbecilerin karanlığından biz çıkardık. Korkulara son verdik. İçine kapanmış bir ülkeye özgüven ve cesaret kazandırdık. Bu ülkeye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Bunları yeterli görmüyoruz. Mevcutla yetinmek yeniye ve yeniliğe kapısı kapatmak demektir. AK Parti statükocu bir parti değildir, olmayacaktır. Yüzümüz demokrasiye dönüktür. Türkiye'nin geleceği daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Biz yeni Anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtaralım.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ERİDİKÇE DEMOKRASİMİZ SERPİLECEKTİR"

Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecektir. FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır. Vatandaşın canına, huzuruna kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

"PARTİLER ARASI YUMUŞAMA ALANININ BÜYÜMESİ KIYMETLİ"

Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Siyaset sorunlara ortak akılla, kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencerelerin açıldığı dönemde eski tartışmalarla zaman harcamayı gereksiz görüyoruz.

Milletimize umut aşılamamız, derdine derman olacak yol haritası hazırlamamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci asrında daha güçlü, itibar sahibi Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır, büyük ve güçlü Türkiye'dir.

Yumuşama ile birlikte partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini kıymetli buluyorum. 1 yılda yaşadığımız seçimlerle milletimiz yoruldu. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis olarak 4 yıl belediyeler olarak 5 sene zamanımız var. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirmemiz lazım.

"ENFLASYON SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ"

Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları inşallah yakalayacağız. Geçmişte bunu başardık tekrar başaracağız. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde rekor kırmayı hedefliyoruz. Enerji atılım yaptığımız alanların başında geliyor. Gabar'da bize dayatılanları parçaladık. Arama çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tarım ve hayvancılık konusuna daha fazla eğiliyoruz. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.

İnsan kaynağımızda Türkiye Yüzyılı maarif modelimizi hayata geçiriyoruz. Bakanımız yeni eğitim modelin detaylarını sizlere sundu. Bazı marjinal grupların çoğunun eleştirisi ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Dün ve bugünkü oturumlarda partimizin gündemindeki konuları demokratik ortamda ele aldık.

"TEK HANELİ RAKAMLARI YAKALAYACAĞIZ"

Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları inşallah yakalayacağız. Geçmişte bunu başardık tekrar başaracağız. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde rekor kırmayı hedefliyoruz. Enerji atılım yaptığımız alanların başında geliyor. Gabar'da bize dayatılanları parçaladık. Arama çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tarım ve hayvancılık konusuna daha fazla eğiliyoruz. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.







