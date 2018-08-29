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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 20:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı. Erdoğan, 'Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Görevimiz gereğince ayak basmadık ülke bırakmadık. Gittiğimiz yerlerde aynı kıyafetle donatılan insanlar, aynı mimariler görüyoruz. Türkiye'nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzüntü ile söylemek isterim. AK Parti olarak medeniyetimize uygun mimari üretmeye çalıştığımızın en yakın şahidisiniz. Medyadan başlayıp hayatımızın her alanına kadar gelen bu olayın ekonomik, siyasal ve sosyal olarak çok boyutu olduğunu biliyoruz. Ülke olarak güçlüyseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Böyle değilseniz dünyadan kendinizi tecrit edeceksiniz. Bu kalmadı, tabi olursunuz. Biz küresel düzene ne tabi olduk, ne de tecrit olduk. Ülkemizi geliştirdik, ayakları üzerinde durur hale getirmeye çalıştık. 81 milyon vatandaşımızın her birinin pay alabilmesine gayret ettik. Herkesin karşısında milletimizle dimdik durduk. Yerli ve milli vurgusu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kararlılığımızın en net örneğidir. Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan bu yana bizi en çok linç etmeye çalışan kusura bakmayın medya geliyordu. Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan muhtar bile olamaz manşetlerini unutmadık."

"Milleti hakir gören zihniyet yıllarca medyada baş tacı edildi. Millete göbeğini kaşıyan, bidon kafalı diyenler hep medya değil miydi? Kusura bakmayın. Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız olduğunu düşünüyorum."

'BU MİLLETİN GERİSİNDE KOSKOCA BİR TARİH VE MEDENİYET VARDIR'

"Yaşadığımız coğrafya her dönem çok önemli bir yer olmuştur. Geçtiğimiz pazar günü Malazgirt'te, daha önce Ahlat'ta zaferin sahibi ecdadımızı saygı ile andık. Ahlat'ta bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapacağız. Butik bir külliye. Bahçeli'nin bizden böyle bir talebi oldu. Sultan Alparslan otağını orada kurmuştu. Ecdadın hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Ülke olarak son 150-200 yıldır savunma yapmak zorunda kaldık. Vatan topraklarını gözü yaşlı, kalbi kırık bırakmak zorunda kaldık. Ahlat'a muhakkak gidin. O kabirleri görmek size ayrı bir cesaret verecektir. Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret değildir. Bu ülkenin ve milletin gerisinde koskoca bir tarih ve medeniyet vardır. Ülkemizin sınırları başka, gönlümüzün sınırları bambaşkadır. İnşallah ayın 1'inde Kırgızistan'da olacağız. 3 gün orada olacağız."

'TÜRKİYE'NİN ALTERNATİFSİZ OLMADIĞINI HERKES GÖRECEK'

"Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek."

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
büyüksün reis helal sana
sen şu savurganlığı bıraksan herşey güzel olacak ama konuştukça batıyorsun rte
yav he he
eyvallah atlatırız allahın izni ile ama şu devlete bi çeki düzen verin baştan aşağı tasarruf şart
aşacağız derken dolar 3 tl düşecek degil mazot 3 tl olmayacak yine olan emegimize oldu
Ben artık malesef güvenemiyorum bu zamana kadar hep destekledim ama artık güven vermiyor. Kötü giden herşeyi ya Fetöye ya abdye bağlıyorlar sizin alt yapınız sağlam olsam değil abd dünya karşınızda olsa etkilemez...
RABBİM SANA UZUN ÖMÜR VERSİN...
Dolar 3.5 tl iken ayni seyleri soylemistiniz sayin Cumburbaskanimiz. Turkiye de adam akilli siyasetci yok bunu anladik. Beceremediniz.
kendimi bildim bileli düzelecek,herkes görecek diyor. ama inanmıyorum herseyin fiyatı yükseldi bi tam altın asgari ücret fiyatına. lafla düzelmiyor abi konuşma icraat icraat
uyumadan once boyle masallar guzel oluyo gercekten...
siyasî beceriksizliği ekonomik krizi çanakkale gibi anlatıp milleti de uyutuyo ya valla helal olsun kolay olacak şey değil
16 yıldır yaşanan komedi inanmak cok zor allah sonumuzu hayırlı etsin
İğneden İpliğe Aklınıza Gelmeyecek Herşeye Zam Yapılmış Dolar Kurundan Dolayı İçtiğimiz Suya Kadar Sebebi Dolar Kuru Fırsatçılar Ülkesine Döndük Ama Siyasilere Sorulduğu Zaman Dolarla İşimiz Olmaz Türk Liramız Var Bu Ülkede Askari Ücret 1600 Tl Bir Evin Kirası En Düşük 1000 Tl Elektrik Su Doğalgaz Gıda İşin İçinde Yok Nasıl Yaşayabiliyor Bu Vatandaşlarım Diye Düşünen Yok Küçük Esnaf Bitmiş Son Turlarını Oynuyor Düşünen Yok Zengini Zengin Etmek İçin Varsınız Elhamdülillah
biktik artik bu laflara doyduk sayin cumhurbaskanim , ciftciye darbe vuran sen , milleti borc batakligina ceken sen , fabrikalari limanlari devletin gelir kaynaklarini satan yine sen , cek o koltuktan damadini da bak nasil dusuyor .
ya akaryakıt olmuş anasının gözü herşeye zam gelmiş nasıl tedbir bu
Bende diyom Euro dolar neden yükselişe geçti meğerse ağamız konuşmuş
valla sayın cumhurbaşkanım 1,5 yıl önce 1.99 a aldığım lpg şuan daha kış gelmeden 3.70 ne yapacaksanız biraz çabuk yapın çünkü daha tek kalemde iki kat ödüyorum,iki kat maaş alıyor muyum?tabi ki hayır.
Reis sen konuşma yeter konuştukça batıyoruz :(
Siz hicbirsey yapaamazsiniz .cunku o kapasite yok
neyi görecek paşam.ùlkenin göz göre göre çöktūğūnūmū.yoksa ekonominin battiginimi.yoksa 1 dolarin 10 tl oldugunumu gorcez
Yıllardır görüyoruz sonucun ne olduğu ortada hala göreceğimiz mi var göreceğimiz doların 10 TL olması olsa olsa
milletvekillerinin maaşlarini 1.600 TL ye düşürerek işe başlayabilirsiniz
seçimden önce hazinede 50 milyar vardı seçim sonrası 9 milyara düştü???
eeeeeeeeee,haticeyi değil neticeyi görelim.
bugüne kadar neyi düzelttinde ekonomiyi düzeltecen.inşallah dediğin çıkar.yine dış güçler yalanlarına sarılammssın inşallah.
dereye su gelene kadar kurbanin canı cıkacak sayın başkan somut icrat gormek isteriz oyle demeçle.filan olmuyor geniş zaman kipiyle konusmaktan birsey olmuyor
berat bey her konuştuğunda dolar artışta her türlü tedbir alınıyor ekonomi sağlam fakat zenginin ekonomisi sağlam fakirin değil onı düşünen yok galiba
beceriksizliği amerikaya atmak ne kadar kolay dimi ? doları amerika yükseltti diyelim..peki euro nasıl fırladı peki altın nasıl fırladı ?
başkanım daha neyi görecegiz 6.40 yetmezmi ...!
Sonuç: 1 TL=1$ Olacak mı? süre nedir?
Yurtta sulh cihanda sulh ilerlemenin mihenk taşı seçilmişlerin dikkatine sunuyorum
Sn.Cumhurbaşkanım umutlarımızı günden güne yitiriyoruz inşallah artık dediğiniz gibi olur inanın vatandaş olarak çok zor günler geçiriyoruz
ulan ne alternatifi ülke ille birinin kucağına mı oturmalı.chp gelseydi dolar bu kadar artmazdı.yatırımcıyı kaçıran sensin.
Medya oskarları ödüllerini kimler alacak merak ediyorum.
İnşallah düşer.
DOLAR 6.45 OLDU
yandık ki ne yandık... yarın dolar kopar gider.....
hangi kaynaklar
mılletle dalgamı gecıyorsun yoksa bunadınmı herşeyi ıthal edıyoruz urettıgımızden cok tuketıyoruz ve cogu şeyi yurtdışından alıyıruz bu tamamen devletın yanlıs polıtıkalarıyla geldı bu duruma 18 senedır ıktıdarda olup bunları goremedıysenız sız gercekten hıcbırsey bılmıyorsunuz dolar dusme ıhtımalı yok mılletı kandırmayın boşuna
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