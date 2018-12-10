Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir' uyarısı: Karşısında beni bulur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları günü programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partililere 'kibir' uyarısında bulunarak "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, istişareden uzaklaşan kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. Milletin partisinin milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Taşıdıkları tüm unvanları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmalarının ortak özelliği milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yıldır bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi de belirtmek isterim" sözleri ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İlk insan ve ilk Pemgamber Hz. Adem'den bugüne kadar dünyaya gelen her birey bu haklara sahip olarak hayata gözlerini açmaktadır. Kuran-ı Kerim'de bize bildirlen emirlerin her biri birer insan hakları emridir. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz.

Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların eskiden beri en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir.