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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir' uyarısı: Karşısında beni bulur

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'kibir' uyarısında bulunarak 'Taşıdıkları tüm unvanları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmalarının ortak özelliği milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yıldır bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi de belirtmek isterim' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir' uyarısı: Karşısında beni bulur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları günü programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partililere 'kibir' uyarısında bulunarak "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, istişareden uzaklaşan kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. Milletin partisinin milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Taşıdıkları tüm unvanları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmalarının ortak özelliği milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yıldır bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi de belirtmek isterim" sözleri ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İlk insan ve ilk Pemgamber Hz. Adem'den bugüne kadar dünyaya gelen her birey bu haklara sahip olarak hayata gözlerini açmaktadır. Kuran-ı Kerim'de bize bildirlen emirlerin her biri birer insan hakları emridir. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz.

Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların eskiden beri en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir.

İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar Paris'te yaşananlar karşısında, kör, sağır ve dilsiz haline dönüştü. Dünyadaki hiçbir basında Fransa'yı, Hollanda'yı, Brüksel'i izlemedik. Şimdi de yayınlayın. Yayınlamadılar. Dürüst değiller. Samimi değiller.

Ülkemizde hiç kimsenin düşüncesinden, ibadetinden dolayı horlanmadığı bir yaklaşımı hakim kıldık. Bu süreçte çok büyük direnişle karşılaştık. Engelleri sabırla, kararlılıkla birer birer aştık.

Bundan sonra demokrasi deyince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da insanlığı yıkımlar altında bırakanlardır. Hiçbir fiyakalı söz Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, istişareden uzaklaşan kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. AK Parti şu veya bu kişinin değil bizatihi milletin partisidir. Milletin partisinin milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. Taşıdıkları tüm unvanları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmalarının ortak özelliği milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yıldır bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi görmediğimi de belirtmek isterim.

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Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü ak parti

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