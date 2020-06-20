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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle paylaştığı mesajında "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum." ifadesine yer verdi.


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