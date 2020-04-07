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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

Erdoğan, Dünya Sağlık Günü etiketiyle paylaştığı iletisinde, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de koronavirüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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7 Nisan Dünya Sağlık Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan

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