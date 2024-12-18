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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.12.2024 19:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lübnan'da ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış sağlanmadan bölgemiz huzura kavuşamaz. İsrail'e uluslararası baskının sürdürülmesi gerekli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya İsrail çağrısı yaparak "İsrail'e uluslararası baskının sürdürülmesi gerekli" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKININ SÜRDÜRÜLMESİ GEREKLİ"

"Lübnan'da ateşkese giden süreçte 1 milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı değil. Geçmişte Lübnan benzer saldırılara uğradı. Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış sağlanmadan bölgemiz huzura kavuşamaz. Her kim daha fazla katliam yaparak güvenliğini sağlayacağını zannediyorsa vahim bir hata yapıyor. İsrail'e uluslararası baskının sürdürülmesi gerekli.

Türkiye ile Lübnan arasında geniş bir alanda işbirliği mevcuttur. Bu işbirliğinin geliştirilmesi konusunda atılacak adımlar ele alındı.

"HEDEFİMİZ SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAKTIR"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bir başka husus. Hedefimiz Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmaktır."

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Recep Tayyip Erdoğan Gazze
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