Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

"SADECE VİZYON DEĞİL, AYNI ZAMANDA CESARET İŞİDİR" Biz eğitim öğretimi bütünleştirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Eğitim sistemimizin eksikliklerini gidermek, birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için son 16 yılda büyük adımlar attık. Reformlara imza atmak sadece vizyon değil aynı zamanda cesaret işidir. Bu alanda köklü reformlar gerçekleştirdik. Tek tipçi, yasakçı eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. Çok daha özgürlükçü, demokratik bir yapıya kavuşturduk.

Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkinliği artan bakanlıklarımız bu dönemde çalışmalarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açacaktır. Biz bu yılı da Türkiye'nin aydınlık yarınlarına giden yolda altın bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'nin güçlü geleceğine damgasını vuracak gençler okullarımızın sıralarından çıkacaktır. Öğretmenlerimizin maharetleri ellerinde bu salondan ve bu okullardan yetişecektir.

Eğitim öğretimin millileşmesine karşı en güçlü tepkiyi eğitim öğretimi tekellerinde gören bu kesimler gösterdi. Zaman zaman bugün de aynı çevrelerin çağdışı tepkileri ile karşılaşıyoruz. Biz bunlara aldırmadan yolumuza devam kararlılığı ile yürüyoruz. Meseleye at gözlüğü ile bakan çevrelerin kışkırtmalarına prim vermeden reform çalışmalarına devam ettik.

Biz kırtasiyeci dükkanlarında sırada beklerdik bir hafta. Kitabımızı alabilmek için. Biz teksir kağıtları ile ders çalışırdık. Saman kağıdı, biz bunu ağabeylerimizden paramızla satın almak isterdik, onlar da vermezdi bize. Bu şartlarda okuduk.

DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR



Bu sene birileri provoke etmek istedi, dediler ki 'basmıyoruz'. Bu defa Milli Eğitim Bakanlığımız sağolsun seferberlik ilan etti ve yine bu yıl, sıralara bu kitapları yetiştirdik.

Çok ciddi bir uluslararası bir kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin okullardaki aktivitelere ilgisini artıracak düzenlemeleri uygulamak zorundayız.



