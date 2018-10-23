Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi' toplantısında açıklamalar

Eğitim işi aceleye gelmez, bununla birlikte ertelenemez. Türkiye'nin dershane meselesi bunun en çarpıcı özelliğidir. Arkadaşlarıma 'dershaneler varsa okullar niye var' dedim. Bizim tasfiye etmemiz gerekir okullarımızda halletmemiz gerekir dedim. Ne yazık ki bu geç başarıldı. FETÖ'ye yılda 1-2 milyar para kazandırdı. Okulum varsa onlar niye var? Okullarda başarı yokmuş! Bu devlet olarak bizim görevimiz. Bunu biz yapacağız. Benim Anadolu'daki bacım niye ahırındaki davarını satsın da dershaneye göndersin. Artık onlar tarih oldu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Çocuklarımızı iyi bir talimle hayata hazırlamak için imkanlarımızı seferber ederken onların terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anladık. FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sistemimizin bu eksikliğini kullanarak sinsice toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır. 18 başlık altında toplanan eğitim vizyonunun işe insandan başlıyor olmasının isabetli olduğunu belirtmek isterim.

Eğitim öğretim önceliklerimizin başında yer almıştır. 16 yılda eğitimin fiziki alt yapısını geliştirmek, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çok çalıştık. 8 yıllık kesintisiz eğitim gibi, katsayı gibi ciddi sıkıntıları kucağımızda bulduk.

Burası gazi bir milletin evidir. Bu çevrede 29 şehidimiz var. Bu çevrede şimdi sizlerle beraber bu çatının altında bakın neyi değerlendiriyoruz. Bu ülkenin değerler silsilesi içinde aklınıza ne gelirse hepsi bu çatının altından çıkıyor, değerlendiriliyor. Darbe girişimini hala tam manasıyla çözüldüğünü söyleyemem ama çözüyoruz. Farklı kimliklerle varlığını sürdürüyor.

Devletimiz için tehdide velilerimiz için de büyük bir yüke dönüşen bu defteri tamamen kapatmadan rahat yüzü göremeyeceğimize emin olun.

Öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Bizde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı neredeyse anne ve babalarımızın seviyesindedir. Bizde, özellikle de Anadolu'da el öpmek çok yaygındır ama bir de o otoriter yapının egemen olduğu bölgelerde bırakın el öpmeyi ayak altı öpmeye varıncaya kadar yaygınlaştığı yerler vardır. Bizim kendi değerlerimizde böyle bir şey var mı? Ben el öptürmem böyle bir huyum yok. Çocuklara hep şunu söylüyorum; Annenin, babanın bir de hocanın elini öp. Bunun dışında asla.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILACAK"



Eğitim meselesi bir insan meselesidir diyoruz ya, işte buradaki insanı fiilen biçimlendiren öğretmenlerimizdir. 2023 Eğitim Vizyonumuzda öğretmenlerimiz çok önemli yer tutuyor. Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

