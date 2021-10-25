Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine cevap: Her evde, kapıcısında araba var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ekonomi eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, “Her evde araba var, kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor. ” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin güvenliği ve hedefleri için yedi düvelle mücadele ederken insanımızın ekmeği, aşı, elektrik, doğalgazın, suyunun, aracının, yakıtının, kazancının, kendisi ve ailesinin kurduğu hayalleriyle, derdiyle dertleniyoruz.

Utanmadan sıkılmadan aşı yok, evine götürecek ekmeği yok diyor. Böyle bir yalan olabilir mi? Kim bunu diyen CHP’lisi İP’lisi. Bu da korkulması gereken yüceler yücesinden korkmuyor ki. Bunlarda edep haya yok.

"ŞU ANDA HER EVDE ARABA VAR"

Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsun. Bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatır, vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz.

“ÇOK CİDDİ FİYAT ARTIŞLARININ YAŞANMASINA YOL AÇTI”

Küresel krizlerin üstesinden gelmekte içerdeki pahalılığı, yoksulluğun, haksızlığın, adaletsizliğin önüne geçmek bizim için aynı derecede mühimdir, esasen bunların hepsi de aynı makinenin farklı parçaları gibi birbiriyle yakından ilgilidir.

Hepsini birden hal yoluna koymazsak yolumuza devam edemeyiz. Bu dönemdeki talihsizliğimiz küresel kriz ile ülkemize yönelik saldırıların aynı dönemde zirve yapmış olmasıdır.

Salgınla birlikte bozulan küresel ekonomik dengeler yaygın kullanımı olan pek çok ürünün hammaddesinde üretiminde dağıtımında çok ciddi fiyat artışlarının yaşanmasına yol açtı.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Türkiye olarak artan üretim ve lojistik gücümüzle yaşanan sıkıntıları kendimiz için bir fırsata dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabi bu arada yaşanan fiyat artışları ve diğer sıkıntıların insanlarımızı bunaltmaması için gereken tedbirleri alıyoruz.

Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak salgın döneminde zaten fedakarlık yapan vatandaşlarımızın üzerlerine daha fazla yük bilmemesi için gereken tedbirleri almakta kararlıyız.

“FIRSATÇILIK YAPANLAR KUSURA BAKMASIN”

Maliyetlerdeki yükselişin ötesinde fırsatçılık yapanlara da kusura bakmasınlar göz açtırmayacağız. bu konudaki denetimleri ve müeyyideleri sıkılaştırıyor geçtiğimiz hafta Meclis'e sunduğumuz yarın plan bütçe Komisyonu'ndaki müzakereleri başlayacak 2022 bütçemizi de bu anlayışı hazırladık.

Nice krizleri nice sıkıntıları nice saldırıları başarıyla geride bırakan ülkemizin bu küresel türbülansın da üstesinden geleceğine inanıyoruz, bunun için Cumhurbaşkanı olarak, Kabine olarak, yönetim olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz yapmayı sürdüreceğiz."



