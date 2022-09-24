Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt! 'Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor'

Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Ülke yönetmeyi kurumları batırmakla karıştırıyorlar. Bu Bay Kemal, SGK'yı batıran adam değil mi? Orayı batırdı, batırmakla kalmadı, nice insanlar Savaş Ay'ın programını izlediyseniz maalesef hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.