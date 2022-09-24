Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt! 'Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışlar için geldiği Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ekonomi ile ilgili olumsuz eleştiri yapanlara da seslenen Erdoğan, "Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Çok uzun yollardan geldim. Önce Özbekistan'a gittim. Oradan Amerika'ya geçtik. Kendimizin yaptığı Türkevi'nde dünya liderleriyle bir araya geldik. Kimin adına geldik? Sizlerin adına gerçekleştirdik o görüşmeleri. Hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.
Bay Kemal Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını sanıyor. Yolu karıştırmış. Bunlara ülke emanet edilse ülke ne hale gelir. İstanbul'da aday oldu gitti Kağıthane'ye kağıttepe dedi.
Toplam değeri 4 milyar lirayı bulan 203 açılışımızı hep birlikte gerçekleştreceğiz. Sayın Kemal sen anlar mısın bu açılışlardan? Ben söyleyeyim anlamaz. O anca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanına alıp musluk açıp kapatmaktan anlar.
Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Ülke yönetmeyi kurumları batırmakla karıştırıyorlar. Bu Bay Kemal, SGK'yı batıran adam değil mi? Orayı batırdı, batırmakla kalmadı, nice insanlar Savaş Ay'ın programını izlediyseniz maalesef hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.