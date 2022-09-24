HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt! 'Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt! 'Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor'

24.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada ekonomi eleştirilerine de yanıt vererek "Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi eleştirilerine yanıt! 'Yollar tıklım tıklım dolu, bu ekonomik canlılığı gösteriyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışlar için geldiği Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında ekonomi ile ilgili olumsuz eleştiri yapanlara da seslenen Erdoğan, "Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

  • Çok uzun yollardan geldim. Önce Özbekistan'a gittim. Oradan Amerika'ya geçtik. Kendimizin yaptığı Türkevi'nde dünya liderleriyle bir araya geldik. Kimin adına geldik? Sizlerin adına gerçekleştirdik o görüşmeleri. Hepsinden de konuşmamız ve milletimizle ilgili teşekkür aldık.

  • Bay Kemal Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını sanıyor. Yolu karıştırmış. Bunlara ülke emanet edilse ülke ne hale gelir. İstanbul'da aday oldu gitti Kağıthane'ye kağıttepe dedi.

  • Toplam değeri 4 milyar lirayı bulan 203 açılışımızı hep birlikte gerçekleştreceğiz. Sayın Kemal sen anlar mısın bu açılışlardan? Ben söyleyeyim anlamaz. O anca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanına alıp musluk açıp kapatmaktan anlar.

  • Sakarya'ya son 20 yılda 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Şehirdeki aktif sigortalı sayısı 167 binden 326 binin üzerine çıktı. Biz öyle birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz.

'6'LI MASADAN BİR ŞEY ÇIKAR MI?'

  • Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Ülke yönetmeyi kurumları batırmakla karıştırıyorlar. Bu Bay Kemal, SGK'yı batıran adam değil mi? Orayı batırdı, batırmakla kalmadı, nice insanlar Savaş Ay'ın programını izlediyseniz maalesef hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.

  • Rusya, Ukrayna arasında savaş var mı? Var. Peki tarım koridorundan 4 milyon tonun üzerinde tahılı Karadeniz'den alıp dünyaya dağıtan hangi ülke? Sadece bu mu? Esirlerin takasını kim yaptı? Türkiye. Dünya bizleri konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor. Küresel krizlere rağmen bu olayı çözmenin gayreti içinde olduk. Ülkenin ve milletin her meselesiyle dertleneceksiniz. Dertli olmayandan bir şey olmaz. Biz dertliyiz. Bizim derdimizde millet var.

'BM'NİN KARŞISINA TÜRKEVİ'Nİ DİKTİK'

  • BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ettik mi? Ettik. BM'nin karşısına Türkevi'ni diktik mi? Allah'a hamdolsun. Bütün çalışmalarımızı oradan yürütüyoruz. Bu 6'lı masayı devirmeye hazır mısınız? Bunlar bütün umutlarını küresel krizin ekonomimizdeki etkisine ve iftira kampanyalarına bağlamış durumda. Bunların asıl amacı Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek değil, Türkiye'yi yeniden malum güç odaklarına bağımlı hale getirmektir.

'HANİ TÜRKİYE BATMIŞTI?'

  • Helikopterden gelirken izledim. Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Hani Türkiye batmıştı? Krizden pozitif ayrışmayı başardık.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken 6'lı masa yorumu: DağılacaklarDikkat çeken 6'lı masa yorumu: Dağılacaklar
'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...
Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurduAf çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Akaryakıt indirimi için kritik günler…

Akaryakıt indirimi için kritik günler…

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışına 6'lı masadan ilk yanıtlar

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

İlginizi Çekebilir

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.