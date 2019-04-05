Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: Olay malum, seçim süreci bitmiştir. Olayın mahkeme boyutundayız. Mahkeme sürecinde 3 aşama var. İlçe Seçim kurulları, il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu var. YSK bu mahkeme sürecinin patronudur. Yani nihai karar oradan çıkacaktır, orası verecektir. Şimdi tabi bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Ben tabi damdan düşerek geldim, nitekim İStanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman ben İstanbul'un ilçe ve il kurullarından milletvekili seçilmiştim. Daha sonra YSK'ya müracat edildi, benim milletvekilliğim alındı. Yapacak bir şey yoktu, onda da bir hayır varmış. Daha sonra İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı oldu. İlçe seçim kurullarında yapılanlar bir taraftan yapılıyor, partiler de en doğal hakkı olan itiraz sürecini çalıştırıyor. Bir üstü il seçim kurulları ve buna göre de yapılıyor müracat. Çünkü her partinin de kendine göre bir skalalarını çalıştırma süreci var. İl seçim kurulunda onlarca arkadaşlarımızı, yüzlerce arkadaşlarımız çalıştırıyoruz ve buradan gelecek netice çok önemli. İl de de bizim çalışmalarımız örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci YSK'dır. Ondan sonra YSK'ya müracat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir, size gönül veren seçmenlerin hakkıdır. Parti çalışmasını sürdürecektir ve şu anda da İstanbul, Ankara, Yalova ve diğer birçok ilde yapılan da budur.

"BİZİM ALDIĞIMIZ OY YÜZDE 53,3'TÜR"

Örneğin benim elimde şu var, şu anda biz Türkiye genelinde 30 büyük şehirin 15 tanesini AK PArti olarak biz aldık, MHP bir tanesini aldı. Bunun yanında Cumhur İttifakı ise geri kalanın 14 taneyi de onlar almış oldu. Bizim aldığımız oy üzde 53,3'tür.

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'un 39 belediyesi var, bunların 25 tanesini Cumhur İttifakı, AK Parti aldı. Birisi MHP diğerleri AK Parti'dir. Burada bir defa bir ders var. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelelim. Burada YSK'nın veridği kararı henüz bilmiyorum, şu haliyle bile Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'dır. Son şeylerle sanıyorum 40-50'den fazla Meclis Üyesi'ne sahibiz.

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara'da durum daha farklı, 107 bize ait, 39 tanesi ise dörtlü mekanizmaya ait. Fark orada daha açık. Şimdi sen çalışmanı yapacaksın. Bu defa birçok alınacak kararlar, bunlar nereden geçecek? Komisyonlar kurulacak şimdi, bu komisyonlarda ben başkanım, komisyonları istediğim gibi kurarım diyebilecek misin? Bazı kariyer sahipleri çıkıyorlar, televizyon televizyon gezip ahkam kesiyorlar. Burada da bir gerçek var, bir belediye bşakanının kendi meclisinde sırtını dayacağı bir kesim yoksa, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz, komisyonu kuramaz. Bu denetleme mekanizması sana yol vermez. Dürüst, onayla hareket ediyorsan sana eyvallah der. O şehrin geleceği için önemli adımlar atmak isterler, ama biz şu anda tek beklentimiz şudur. Telaşa gerek yok.