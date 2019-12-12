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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt vererek "Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık. Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul’a da başlayacağız.

'DÜNYADA ÇOK CİDDİ BİR SÜKSE YAPACAK'

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler… Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

'CHP'NİN TAKOZ SİYASETİNE BOYUN EĞMEYİZ'

Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP’nin kendi çapsızlığının bedelini milletimizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz."

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Kanal İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan ekrerm imamoğlu

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