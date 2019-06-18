Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Erdoğan'ın açıklamaları:

Mursi'nin darbe ile indirilmesini, hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını esefle kınıyorum. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adalet ile bu yolda yürüyecek olanlar var. Şu 5 gün çok önemli. Pazar akşamı inşallah zafer ile müşerref olacağız.

EKREM İMAMOĞLU TEPKİSİ



Pazar gününe kadar kararlı mıyız? Milli iradenin tecellisine hazır mıyız? Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti olarak el ele inşallah bu işi başaracağız. Şu anda 15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin o zaman attığı tweetler var, o tweetlerde de nerede olduğu belli. FETÖ ile beraber. Bunlarda yalan çok. 'Benim onlarla alakam yok' diyor. Ordu'da valimize 'it' diyor, ondan sonra 'basitleşme dedim' diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır, başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne.

Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum, 'çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şey çaldıysa çaldı deriz. Müsaade edin de bunu da söyleyelim.