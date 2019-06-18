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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Erdoğan'ın açıklamaları:

Mursi'nin darbe ile indirilmesini, hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını esefle kınıyorum. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adalet ile bu yolda yürüyecek olanlar var. Şu 5 gün çok önemli. Pazar akşamı inşallah zafer ile müşerref olacağız.

EKREM İMAMOĞLU TEPKİSİ

Pazar gününe kadar kararlı mıyız? Milli iradenin tecellisine hazır mıyız? Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti olarak el ele inşallah bu işi başaracağız. Şu anda 15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin o zaman attığı tweetler var, o tweetlerde de nerede olduğu belli. FETÖ ile beraber. Bunlarda yalan çok. 'Benim onlarla alakam yok' diyor. Ordu'da valimize 'it' diyor, ondan sonra 'basitleşme dedim' diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır, başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne.

Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum, 'çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şey çaldıysa çaldı deriz. Müsaade edin de bunu da söyleyelim.

Ben diyor mazbatamı aldım, sen mazbatanı YSK'dan değil, İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Bu işleri öğreneceksin.

YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Çünkü geçmişte bunun örnekleri çok ve iptal etti. Karar siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür. Büyükşehirde yenileme kararı veren YSK, iki ayrı ilçede buna gerek görmedi, biz bağırıp çağırmadık ama Bay Kemal, YSK'ya çete dedi.

"BUNLARIN HESABINI VERECEKSİN"

Ben diyor Ordu Valisi'ne it demedim. Ne dedin, basitleşme dedim. Bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin, dur bakalım bitmedi iş. Benim polislerime de yanındaki avanesi, onlara da şerefsizle dedi. Onlar da kayıtlarda var. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de haddini de bilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mursi istanbul seçimi

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