Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, "Beğendiniz mi Kongre Merkezimizi?" diye sordu. Öğrenciler ise "Çok güzeldi, çok beğendik." yanıtını verdi. TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti.

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler sürprizle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah." diye yanıt verdi.

"ANNENİZİN, BABANIZIN BİR DE HOCANIZIN ELİNİ ÖPÜN"

Öğrencilerle selfie çeken Erdoğan, elini öpmek isteyenlere, "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün." dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrencinin "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.

(AA)



