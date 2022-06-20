Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen yaşlı adama: Alnımdan öp!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde çekilen görüntüler gündem oldu. Yaşlı bir adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce önce çok duygulandı.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam, sonrasında Erdoğan'ın elini öpmeye kalkıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin vermedi.

ERDOĞAN "ALNIMDAN ÖP" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alnımdan öp" dedi. Bunun üzerine bir süre duraksayan yaşlı adam, daha sonra Erdoğan'ı alnından öptü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Samimi anlar gülüşmelere neden olurken, o anlar ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.



