HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen yaşlı adama: Alnımdan öp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen yaşlı adama: Alnımdan öp!

20.06.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde elini öpmeye çalışan yaşlı adama, saygıdan dolayı izin vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlı adama 'Alnımdan öp' dedi. Bir süre duraksayan yaşlı adam bunun üzerine, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar ise sosyal medyada büyük ilgi dördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde çekilen görüntüler gündem oldu. Yaşlı bir adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce önce çok duygulandı.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam, sonrasında Erdoğan'ın elini öpmeye kalkıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan buna izin vermedi.

ERDOĞAN "ALNIMDAN ÖP" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alnımdan öp" dedi. Bunun üzerine bir süre duraksayan yaşlı adam, daha sonra Erdoğan'ı alnından öptü.

1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Samimi anlar gülüşmelere neden olurken, o anlar ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2

SON DAKİKA | HSK atamalarında dikkat çeken detay! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı olduHSK atamalarında dikkat çeken detay! Tuba Ersöz Ünver, ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener'den dikkat çeken 'adaylık' mesajı! Akşener'den dikkat çeken 'adaylık' mesajı!
Ünlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldıÜnlü oyuncunun hazin sonu! İnceleme başlatıldı
İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundularİstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

İlginizi Çekebilir

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.