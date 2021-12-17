Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a NFT hediyesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Videokonferans yoluyla yapılan görüşmede, farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırılırken, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla fırlatacağı TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de dair olmak üzere birçok konu görüşüldü. Görüşmedeki önemli bir detayı ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ELON MUSK'A NFT HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un Twitter paylaşımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’a bir NFT (Değiştirilemez Token) hediye etti. Ali Taha Koç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat 5-B’yi uzaya çıkaracak SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a, Türksat 5-A’yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT’yi hediye etti”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NFT'NİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Öte yandan, AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Musk'a hediye edilen NFT'nin detaylarını şöyle açıkladı:

"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

"TÜRKİYE İLE GELECEKTE BİRÇOK ŞEY YAPMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

