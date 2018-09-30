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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunamiyle ilgili olarak 'Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya başsağlığı ve destek mesajı geldi. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.

Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır."


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem tsunami

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