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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

23.11.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, "Hala, ‘erken seçim, erken seçim’. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. 15-20 ayda bir seçim bunlar ilkel kabilelerin işidir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Hala, ‘erken seçim, erken seçim’. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. 15-20 ayda bir seçim bunlar ilkel kabilelerin işidir.

2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.

HELALLEŞME VE TÜRKKAN MESAJI

Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan, bozmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı HDP'ye de, şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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