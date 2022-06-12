Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması! Kılıçdaroğlu'na seslendi...

Erdoğan gençlik buluşması kapsamında Van'da gençlerle buluştu. Erken seçim iddiaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak. Kasımda seçim yok. Kılıçdaroğlu sen aday mısın değil misin? Önce onu açıkla." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Bay Kemal seçim tarihini açıkla diyor. Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak. Kasımda seçim yok. Kılıçdaroğlu sen aday mısın değil misin? Önce onu açıkla.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Bu milletin mayası dalgaya gelmez. Bu dalgaları falan Miçotakis'in ataları bilir. Faturası ağır olur. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarsanız kurun. Sorduğumuz zaman da Ruslara karşı diyorlar. Bunların her şeyi yalan. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın. Batı'nın siyasetine güven olmaz.

2023 yılı bu ülkede yeni bir kırılma olacak."

