Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, 1071'de Malazgirt Zaferi ile kapıları açılan Anadolu toprakları üzerinde küçük bir boydan bir cihan devletine uzanan ulu bir çınarın tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi’yi rahmetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelleri Söğüt'te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür. Ertuğrul Gazi’nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticileri ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hâkim kılmışlardır. Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu’yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.