Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euro 2024 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin ardından gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Euro 2024 Almanya'ya kaldı; ne dersiniz? 'Lobiler etkili oldu' iddiaları var." sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk."
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