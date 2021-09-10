Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satır başları ise şöyle:



''Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı.

''ETİKETLERDEKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."



