HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

10.09.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından satır başları ise şöyle:

''Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı.

''ETİKETLERDEKİ FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih benzetmesi' tepkisiSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih benzetmesi' tepkisi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandıKorkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.