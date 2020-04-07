Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, sosyal medyada yalan ve halk\u0131 manip\u00fcle etmeye y\u00f6nelik ifadeler payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Portakal hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\nAYRINTILAR GELECEK...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER K\u0131rm\u0131z\u0131 g\u00f6z koronavir\u00fcs belirtisi mi?Bakan Soylu'dan OHAL a\u00e7\u0131klamas\u0131: Kesinlikle olmaz diyememErkekler seksi her y\u0131l daha da fazla unutacak