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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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