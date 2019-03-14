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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben kendisinden özellikle 29 Ekim için bir beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak. Ve onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Ve çok şeyler de söylendi. Yıldırmaya yönelik filan, ben arkadaşlarıma dedim ki gideceğim. Hatta Lindsey'i orada misafir ettik. O da geldi, birlikte izledik. O da çok memnun oldu, Trump'a da anlatmış. Gayet güzel geçti. Ben kendisinden özellikle 29 Ekim için bir beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak. Ve onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak. Çünki bizim hakikaten salon muhteşem. Yani diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri de olabilir ama ülkemizde bir benzeri daha yok. Fazıl Beyin orayı da beğeneceğine inanıyorum. Sanata çok değer verdik, vermeye devam edeceğiz. AKM'nin temelini attık, deprem tehdidi altında bir yerdi. Daha önce yıkmak istediğimizde çok tepki aldık. Sonra tabii depremle ilgiil raporlar gelmesine rağmen bazı tipler direndiler. Gezi zamanında terör örgütünün posterlerini astılar. Biz orayı yıktık, hem daha büyük hem de muhteşem bir projeyi hayata geçiriyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say

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