Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih kutlaması mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullanarak videolu mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:
"Ecdadımızın hatısarına mirasına sahip çıkıyoruz.
İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum.
Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.
Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz.
Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık.
Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz."
İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Gs2WaNrhmi— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2021