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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih kutlaması mesajı

29.05.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası Ödül Törenine video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih kutlaması mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullanarak videolu mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"Ecdadımızın hatısarına mirasına sahip çıkıyoruz.

İstanbul’un Fethi’nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası’nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum.

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Hizmetlerimizle İstanbul'u güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık.

"DESTANI TEKRARLIYORUZ"

Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz."


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