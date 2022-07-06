Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ açıklaması! NATO kayıtlarına girdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "PKK artık sadece AB kayıtlarında değil. PKK/YPG-PYD ve FETÖ de NATO kayıtlarına terör örgütü olarak girdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'nin temsilcisi olduğu kadim davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Nice siyasi başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız yatırımların mutluluğunu birlikte yaşadık. Kurulan tuzakları birlikte bozduk. Menderes ve Özal'ın başlattığı reformları hayata geçirmek bize nasip oldu.

'İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ DUYDUK'

İstanbul ve Ankara'yı başkanlık nezdinde kaybetmenin üzüntüsünü duyduk ama meclisleri biz aldık. Meclisi bir kenara koyamazsınız.

Dodurga seçimleri Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Dodurgalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ortada fikir verecek bir tablo olduğu açıktır.

'YAKIN TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ'

Türkiye yakın tarihinin en önemli seçimine hazırlanıyor. Bu seçimin anlamını en iyi biz biliriz.

Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 devletin arasında yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Elbette ödediğimiz bedeller mevcut. Özellikle ekonomide son dönemde hayat pahalılığının insanların belini büktüğünü biliyoruz.

Önümüzdeki şubat-mart aylarında enflasyonu kontrol altına alarak devam edeceğiz.

'FETÖ, NATO KAYITLARINA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GİRDİ'

Eğitilip donatılan teröristlerin sınırlarımızın dibinde beklediği, sinsice hazırlık yaptığı çok kritik bir dönemden geçiyoruz. PKK artık sadece AB kayıtlarında değil. PKK/YPG-PYD ve FETÖ de NATO kayıtlarına terör örgütü olarak girdi. Dünyanın değişik ülkelerinde terör örgütlerinin nasıl cirit attığını NATO zirvesinde gösterdik. Artık gizli saklı bir şey yok."

