Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu"nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Yeni yönetim sisteminde devlet arşivlerini cumhurbaşkanlığına bağladık. Hep yanarım Süleymaniye’deki arşivlerin haline. Bizi yeni yerin yapımına özellikle o itmiştir. Hafızası olmayan milletler nereden nereye geldiklerini nereye gideceklerini bilemezler. Güçlü arşiv geleneği güçlü devletin ifadesidir. Geçmişimizin en büyük dayanağı arşivlerimizdir. Dijitalleştirme projeleriyle devlet belgelerinin önemli bölümünü güvence altına alınmasını sağladık. Osmanlı arşivlerindeki çalışmayla 31 milyon belge tasnif edilmiştir. Cumhuriyet döneminde maalesef bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli kısmı heba edilmiştir. Başbakanlığımız döneminde devlet belgelerinin önemli kısmını bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını sağladık. Belgelerin restorasyonu konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Artık bu konu başlı başına bir uzmanlık haline gelmiştir. Rami Kışlası’nı da kütüphane ile birlikte yanında bu tür çalışmaların yapılacağı birimleri de ayrıca kuracağız. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Fahrettin Altun: 1915 olayları, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı Devraldığı belediyenin borçlarını afişle açıkladı

ANKARA'YA KÜTÜPHANE MÜJDESİ Ankara’da 5 milyon ciltlik bir kütüphanemiz bitmek üzere, 24 saat hizmet verecek. Arşivin korunması yanında devlet belgelerinin nasıl korunacağı ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu.

Meclis ve istihbarat dışındaki tüm kurumların arşivleri merkezi olarak yönetiliyor. Arşivcilik açısından baktığımızda dahi karşımızda eşsiz bir hazine durduğunu görüyoruz. Türkiye arşivlerinde kendisiyle birlikte dev bir coğrafyanın arşivlerini saklıyor. Bizim arşivlerimizdeki kayıtlar bu bölgelerin gerçek sahiplerini ortaya koymaktadır. Coğrafyada yeniden adalet tesis edildiğinde elimizdeki arşiv kayıtlarıyla inşallah hak yerini bulacaktır Osmanlı arşivlerinde çalışmak için mali kayıtlarda kullanılan yazıları ve rakamları bilmek şarttır. Orta öğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız kültürel açıdan da zenginlik sağlayacaktır Cumhuriyet tarihini de hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir. Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçemizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra, tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlarının kopartılmasına yönelik fevkalade yanlış bir politika izlenmiştir. Osmanlı'yı reddeden, Selçuklu'yu görmezden gelen, İslam medeniyetine tümden düşman kesilen, Türk tarihini daracık bir tarihe hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919’da başlıyor yaklaşımı nakşedilmeye çalışılmıştır. Milletimiz bu dayatmayı reddetmiş ve tarihine sahip çıkmıştır Yaşanan süreçte ortaya çıkan tahribatı küçümsemek de mümkün değildir. Sadece Osmanlı değil Cumhuriyet tarihini hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir, gereklidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'dan Kenan Evren'e kadar Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının önemli bir bülümü de notlarını Osmanlı Türkçesi ile tutmuştur. 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar.