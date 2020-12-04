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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

04.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayla ilgili, "Sözleri eleştiri değil hakaret, hesabı sorulmalı." dedi. Koronavirüs aşısı olup olmayacağıyla ilgili soruya ise Erdoğan, "Aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız." dedi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Kılıçdaroğlu'na açtığı dava) Sözleri eleştiri değil hakaret, hesabı sorulmalı.

AŞI KONUSU

Aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele kovid konusunda tüm vatandaşlara örnek olmak adına bu adımları atmak gerekiyor.

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